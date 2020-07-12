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Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin İstanbul’daki final mekanını açıkladı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin İstanbul’daki final mekanını açıkladı
Sezona hızlı bir giriş yapan ve pandemi dönemiyle birlikte izlenilirliğini yükselten Survivor 2020 pazartesi ve salı günü yapılacak final yayınlarıyla izleyicilere veda edecek.
Magazin 12 Temmuz 2020 - 09:09

Yarışmanın başından beri düşmeyen temposu özellikle son günlerdeki ayrılışlarla daha da yükselmiş olsa da seyirci yarışmanın finalinin nerede yapılacağını merak ediyordu.

Acun Ilıcalı finali İstanbul’a taşıdığını söylediğinde heyecan bir kat daha artmıştı ve dün akşam Ilıcalı, finalin İstanbul’da nerede yapılacağını yarışmacılara ve ekranları karşısındaki izleyiciye açıkladı.

Bir süredir inşaat çalışmaları devam eden Galataport’un final mekanı olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, final gecesi için projenin inşaatına ara verildiğini ve kendileri için hazırlandığını duyurdu.

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