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Acun Ilıcalı, Survivor finaline yönelik açıklamalarda bulundu
Acun Ilıcalı, Survivor finaline yönelik açıklamalarda bulundu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala bir isim daha adaya veda etti. Elenen ismin açıklanmasından önce konuşan Acun Ilıcalı, Survivor finalinde neler olacağını ve yapılacak ilkleri konseyde paylaştı.
Magazin 8 Temmuz 2020 - 09:14

Elenen ismin açıklanmasından önce konuşan Acun Ilıcalı, Survivor’ın final rotasını yarışmacılara aktardı. Bu akşam bir elemenin yaşanacağını belirten Acun, yarın ve ertesi günde bir dokunulmazlık oyununun oynanacağını ifade etti.

CANLI YAYINLANACAK

Yaşanacak iki konseyin ardından perşembe günü bir vedanın daha yaşanacağını aktarıp cuma ve cumartesi günü Survivor tarihinde bir ilkin yaşanacağını söyledi. Cuma ve cumartesi günleri kalan dört yarışmacı arasında oynanacak oyunların canlı yayınlanacağını söyleyen Ilıcalı aynı şekilde oylamalarında canlı bir şekilde olacağını belirtti.

Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti: “Pazar akşamı kalan 3 yarışmacı oylanacak ve finale kalan iki yarışmacı konsey sonrası pazartesi günü İstanbul’daki finale benimle beraber gidecek. Ayrıca pazar günü finale kalan isimler eski yarışmacılar ile bir yüzleşme yaşayacak” dedi.

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