Acun Ilıcalı, Survivor kameramanı Alper Baycın’ı canlı yayında andı
Dominik Cumhuriyeti’nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramışi hayatını kaybetmişti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklanmıştı. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalanmıştı. Acun Ilıcalı olayı Instagram hesabından duyurdu. Ilıcalı, “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik” diye duyurmuştu.