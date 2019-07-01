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Acun Ilıcalı, Survivor kameramanı Alper Baycın’ı canlı yayında andı
Acun Ilıcalı, Survivor kameramanı Alper Baycın’ı canlı yayında andı
Acun Ilıcalı, geçen yıl Dominik'te bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Survivor kameramanı Alper Baycın'ı canlı yayında andı.
Magazin 1 Temmuz 2019 - 21:41

Dominik Cumhuriyeti’nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramışi hayatını kaybetmişti. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklanmıştı. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalanmıştı. Acun Ilıcalı olayı Instagram hesabından duyurdu. Ilıcalı, “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik” diye duyurmuştu.