Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Acun Ilıcalı Survivor seyircisine sordu
Acun Ilıcalı Survivor seyircisine sordu
Finale doğru rekabetin arttığı Survivor 2018'de geride bıraktığımız gün yaşanan 'yüzme' polemiği Acun Ilıcalı tarafından seyirciye soruldu.
Magazin 11 Haziran 2018 - 07:27

Survivor'da yarışan Funda Alkayış, yüzme bilmediği için boğuluyordu! Funda, denize kurulan parkurda yüzmeye çalışırken bir anda çırpınmaya, su yutmaya başladı. Diğer yarışmacılar koşup yetişmese Funda için büyük bir sorun yaşanabilirdi. Yaşanan bu talihsiz olay sonrasında ‘Survivor’ gibi çoğunlukla suda geçen bir yarışmaya neden yüzme bilmeyen adayların alındığı da sorgulanmaya başladı. Seçici kurula yönelik bu tepkiler sonrasında Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir anket yayınlayarak bunu takipçilerine sordu. İşte sonuçlar:

acun-ilicali-ic

İLGİLİ HABERAcun Ilıcalı'dan son nokta! Survivor için savcılığa şikayette bulundu

Etiketler