Acun Ilıcalı, Survivor’da çileden çıktı: “Her şeyi ispat edeceğim”

Ekranların fenomen programı Survivor’da haftalar ilerledikçe heyecan artıyor. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı Survivor’da bu kez Acun Ilıcalı tartışma yaşadı. Dokulukmazlık oyununda Ersin, Mert ve Sercan ile başlayan gerginliğe Acun Ilıcalı da dahil olunca tartışma yaşandı.

“YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİ”

Dokunulmazlık oyunu sırasında Elif ile Nisa yarıştığı sırada Elif sembollerden birini devirmeden diğerine geçip kazanınca gerginlik oluştu. Tekrar yapılan atışların ardından ünlüler takımı kaybedince sinirler daha da gerildi. Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itti.

Kuralların yarışmacılara açık şekilde anlatıldığını belirten Acun Ilıcalı, seslerin yükselmesiyle birlikte Ünlüler takımının yanına geldi. Ilıcalı, “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfkeli şekilde sitemde bulundu. Ardından kuralların anlatıldığı görüntüleri ünlüler takımına izlettiren Acun Ilıcalı ile yarışmacılar arasında ortam sakinleşti.