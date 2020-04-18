Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına sert çıktı: Yapılan en büyük ayıplardan birisi

Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına sert çıktı: Yapılan en büyük ayıplardan birisi

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu esnasında Sercan ve takımı arasında yaşanan gerginlik Acun Ilıcalı'yu çileden çıkardı. Sercan'ın, "İstemiyorum" diyerek bağırmasının ardından takımın yanına gelen Ilıcalı, "Hepiniz ayıp ediyorsunuz, her şeyi ispat edeceğim" diyerek tepki gösterdi.

Milyonların büyük bir ilgiyle izlediği Survivor 2020’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dokulukmazlık oyununda kıyasıya mücadele eden Ünlüler takımında da gergin anlar yaşandı. Ersin, Mert ve Sercan arasında başlayan tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil oldu.

“YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİ”

Oyunu oynayıp takım arkadaşlarının yanına gelen Sercan, “Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum tamam bırak. Gelmeyin” diyerek yanına gelen Mert ve Ersin’i itti.

Seslerin yükselmesiyle birlikte Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise, “Ne oldu abi söyle? Sorun ne merak ettim, neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız” şeklinde öfke kustu.