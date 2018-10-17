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Acun Ilıcalı: Üzülerek söylemek isterim ki…
Acun Ilıcalı: Üzülerek söylemek isterim ki…
Kanal sahibi ve sunucu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının TV 8'de yayınlanan Yemekteyiz'in taklidi olduğunu belirterek uyarıda bulundu.
Magazin 17 Ekim 2018 - 10:43

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı şunları yazdı: Üzülerek söylemek isterim ki, Fox TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada, Yemekteyiz’in açıkça taklididir. Dünyanın en büyük format şirketlerinden ITV’de ülkemizde yaşanan bu olaya anlam veremeyerek, bu emek ve fikir hırsızlığına dava açmaya hazırlanıyor… Fox Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in bu yanlışlığa acil son vermesini bekliyoruz. Formatçıların emeğinin karşılığını ödeyen yapımcı ve kanalları da bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

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