Acun Ilıcalı ve Seren Serengil arasındaki program tartışması karşılıklı açıklamalarla sürüyor

Seray Sever, sunuculuğunu yaptığı programda “Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Günlerdir eleştirilerin odağında olan Sever’e bir tepki de Seren Serengil’den gelmişti. Serengil Sever’in açıklamalarının ardından Tv8’i hedefe koymuştu. Serengil Acun Ilıcalı’yı ima ederek “İşte herkesi oturtursan oralara olacağı bu… Bu TV8’in magazin olayını yapamadı gitti. Fasulye almayacaksın diyen bir sunucuları var çok klas” yorumunda bulundu.

ACUN TEPKİSİZ KALAMADI

Polemiklere pek girmemesiyle bilinen Acun Ilıcalı Serengil’e Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Ilıcalı açıklamasında “Serengil’in kanalımızı karalamaya çalışmasındaki sebep kanalımızda çalışmak istemesi ve reddedilmesi olabilir mi acaba” dedi.



SEREN SERENGİL AVUKATI ÜZERİNDEN YANITLADI

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, Acun Ilıcalı’nın kendisi hakkında yaptığı açıklamanın ardından avukatı üzerinden bir metin paylaştı ve Ilıcalı’nın açıklamasına yanıt vermiş oldu.