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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanıyor! Acun’dan son dakika açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı evliliğinde son dakika gelişmesi.. 2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın hafta içinde boşanacağı konuşuluyor. UçanKuş TV'nin özel haberi bugün 2. Sayfa isimli magazin programında da doğrulandı.
Magazin 26 Kasım 2018 - 09:42

Birliktelikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın evliliği üzerinde şu sıralar kara bulutlar dolaşıyor. Geçen sene dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çiftinin bu hafta içerisinde ayrılacakları konuşuluyor…  Magazin kulislerinde konuşulan diğer bir iddia ise ikilinin öğleden önce sessiz sedasız yollarını ayıracağı…

ACUN ILICALI VE ŞEYMA SUBAŞI KARARINI VERDİ!

UçanKuş TV’nin haberine göre, bir süredir aralarının pek iyi olmadığı ve boşanma konusunu günlerdir aralarında masaya yatırdıkları öğrenilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti sonunda kararını verdi. ikilinin dün itibariyle dostça ve arkadaşça ayrılma konusunda net bir karara vardıkları ve bu hafta içinde mahkemeye giderek anlaşmalı olarak boşanacakları öğrenildi. Ayrıca Acun Ilıcalı kendisine bir magazin programı tarafından gönderilen ‘Kararınız hayırlı olsun’ şeklindeki mesaja teşekkür ederek konuya netlik kazandırdı. Şeyma Subaşı henüz bir açıklama yapmadı.
acinilicali

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Son güncelleme: 11:33 - 26.11.2018
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