Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacıları 23 Nisan sevincine ortak oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı seslendirdi ve mesajlarını ülkemize iletti.

Türk televizyonlarının en çok seyredilen yarışma programı olan Survivor’da yarışmacılar voleybol oyunu sonrası ödüllerini alırken sonrasında da Anlat Bakalım ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Heyecanın dorukta yaşandığı Survivor 55. yeni bölümü daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti’nden yapılan canlı yayınla ekran başındakilere büyük bir sürpriz yaptı. Bütün yarışmacılar, çocuklarla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyleyerek büyük bir coşkuyla bu sevince ortak oldu…

