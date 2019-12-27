Acun Ilıcalı yeni yıl partisi verdi, ünlüler akın etti

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Acun medya çalışanları ve iş-sanat dünyasındaki dostları için bir yeni yıl partisi düzenledi... Geceye Hadise, Seda Sayan, Murat Boz, Demet Özdemir, İbrahim Çelikol ve Ahmet Kural gibi ünlü isimler katıldı.

2020'ye sayılı günler kala TV8 ve Acun Medya Ailesi özel bir yılbaşı partisi düzenledi. DASDAS'ta gerçekleşen partiye, TV8 & Acun Medya çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra birçok ünlü katıldı. Tüm davetliler Tarık Sezer orkestrasının canlı performansı ve en sevilen şarkılar eşliğinde yeni yılın gelişini kutlayıp, gönüllerince eğlendiler.

Acun Ilıcalı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen partiye, Seda Sayan, Hadise, Murat Boz, Aleyna Tilki, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, İbrahim Kutluay, Emre Belözoğlu, Oğulcan Engin, Aslı-Metin Şen, Belçim Bilgin, Burak Kut, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Mert – İdil Fırat, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Erdil Yaşaroğlu, Varol Yaşaroğlu, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seray Sever, Kemal Doğulu, Gani Müjde, Ivana Sert gibi isimler katıldı.

Gecede kadınlar şıklığıyla göz doldurdu. Aleyna Tilki, Demet Özdemir, Belçim Bilgin, Seray Sever ve Ivana Sert mini tercih ederken, pek çok kişi de spor kıyafetlerle davete katıldı…