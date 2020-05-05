Acun Ilıcalı’dan beklenen Nisa açıklaması

Survivor 2020’de Nisa, dokunulmazlık oyununda oynamak istememişti. Oyun sonrasında ada konseyinde ise Survivor Nisa, takım arkadaşlarından ve Acun Ilıcalı’dan özür dilemişti. Survivor Panorama’ya bağlanan Acun Ilıcalı, gelen soru üzerine Nisa’nın durumunu anlattı.

“PSİKOLOJİK DESTEKLİK BİR DURUMU YOK”

Nisa’nın toparlanması için iki taktiğini de uyguladığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Ama bunlardan sonra toparlanamazsa bir daha toparlanamaz” dedi. Başka bir soru üzerine de Nisa’nın psikolojik desteklik bir durumu olmadığını açıkladı.

Nisa’nın mahcubiyet hissettiğini de söyleyen Ilıcalı, “Biz Nisa’ya asla kızmıyoruz ama onun öyle bir korkusu var. Bana ve prodüksiyona ayıp oluyor mu diye mahcubiyet hissediyor. Nisa’nın durumu bir şeyi yapıp yapamamakla alakalı ve zorlanıyor sadece. Yarışmacıların hepsi çok iyi niyetli. Eski dönemlerdeki kadar uyanık yok burada. Masum insanlar adaya düşmüş gibi. Gerçekten hayat mücadelesi veren yarışmacılar var” şeklinde konuştu.