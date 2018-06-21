Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz! Ünlü sanatçı Survivor’a geliyor!

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, büyük finale az bir zaman kala hem yarışmacıları hem de seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Survivor'ın son bölümünde Ilıcalı, iki sürprizini açıkladı.

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Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde yaptığı açıklamalar şöyle “İki sürprizimiz var. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz, aç kaldınız. Daha önce birleşme partimiz vardı. Kalan 8 arkadaşımıza bir sürpriz yapmak istiyorum. Mini bir parti vereceğiz kumsalda. İki takım da güzel bir yemek yiyecek. Sonuna kadar hak ettiniz. Bu partinin sürpriz bir de konuğu var. Yarın akşam Kenan Doğulu gelecek. Sizin için çalacak ve söyleyecek.”

“Bir sürprizim daha var. Bu akşamki oylamanın sonucunu yarın akşam açıklamayacağız. Cuma günki yayında sizler çok önemli bir ödül oyunu oynayacaksınız. Ve bu ödül oyunundan kimsenin mahrum kalmasını istemiyoruz. Cuma günü ödül oyununu seyredecekler. Eleme sonucunu Cuma akşamki yayına aldık.”