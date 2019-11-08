Acun Ilıcalı’dan canlı yayında Survivor sürprizi

Survivor 2019'un ilk yarışmacısını geçtiğimiz ay açıklayan Acun Ilıcalı bu sefer de Survivor'a katılacak ikinci ismi katıldığı bir magazin programında açıkladı.

xAcun Ilıcalı geçtiğimiz ay bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın sevilen isimlerinden olan Ersin Korkut’un Survivor’da ‘Ünlüler’ takımında yer alacağını duyurmuştu. Ilıcalı şimdi de ‘Ünlüler’ takımının ikinci yarışmacısını açıkladı.

SURVIVOR’DA YÜZDE 90 UĞUR PEKTAŞ YARIŞACAK

Acun Ilıcalı katıldığı canlı yayında Survivor’da bu sene yarışacak 2. yarışmacının da adını açıkladı. Ilıcalı, Survivor’ın ilk şampiyonu ve Arka Sokaklar’da yıllarca rol almış oyuncu Uğur Pektaş’ın yüzde 90 ihtimalle yarışacağını belirtti.

