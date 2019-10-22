Acun Ilıcalı’dan duygusal paylaşım!

Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programında birinci gelerek büyük ödülün sahibi olan sevimli köpek Max hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı sosyal medyadan,yaptığı paylaşımda, "Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonlarından Max’i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye’ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Aklıllı Köpek Max ve eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2012 yılında katıldıkları “Yetenek Sizsiniz” isimli yarışma programının 3. sezonunda şampiyon olmuştu. Akıllı köpek Max’tan üzücü haber geldi.

Acun Ilıcalı sosyal medyadan üzüntüsünü paylaştı

Acun Ilıcalı üzüntüsünü şu sözlerle duyurdu: Yetenek Sizsiniz Türkiye”nin şampiyonlarından Max'i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye'ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Yetenek Sizsiniz Türkiye 12 Mart 2012 tarihli final gecesinde Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye finalinde son iki ye Kafkaslar gurubuyla birlikte kalan Ali Yeşilırmak ve sevimli köpeği Max gecenin sonunda birinci olarak büyük ödül olan 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmuşlardı.