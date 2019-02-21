Acun Ilıcalı’dan flaş Melike Taner açıklaması! Melike Taner kimdir, kaç yaşındadır?

Ünlü sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın adı eski eşi Şeyma Subaşı'ndan boşanır boşanmaz aşk dedikodularına karışmış durumda. Son olarak Melike Taner ile aşk yaşadığı iddialarının ortaya atılmasının ardından Acun Ilıcalı, Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki Melike Taner kimdir, kaç yaşındadır?

Melike Taner’in sosyal medya paylaşımları Acun Ilıcalı ile aşk yaşıyor iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı, magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2017 güzeli Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Ilcalı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Dominik'te olduğu yönünde bir imaj yaratmaya çalışan Miss Turkey 2015 yarışmacılarından Melisa Taner'in paylaştığı fotoğrafların sahte olduğu ve hiç bir şekilde Dominik adasına gitmediği Survivor ekibinden öğrenildi.Çıkan bu iddiaların ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak dedikoduları net bir dille yalanladı. Ilıcalı: “Melike Taner isimli kişiyi görmedim, duymadım, tanımıyorum.”

MELİKE TANER KİMDİR?

Magazin dünyasında bugün Melike Taner hakkında bazı konular merak ediliyor. Blogunda kendini Fashion Desinger olarak tanıtan Melike Taner 1996 doğumlu. 1 Ağustos günü doğan Melike Taner Aslan burcu.