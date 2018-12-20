Acun Ilıcalı’dan Murat Özdemir açıklaması

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Murat Özdemir’in papağanına işkence ederken çektiği bu görüntüler infial yaratmış ve sosyal medya harekete geçmişti. Kısa süre içerisinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 gün boyunca akıl hastanesinde kalmasına karar verilen Özdemir üzerinden programın yayınlandığı kanalın sahibi Acun Ilıcalı’ya da yüklenilmiş ve reyting uğruna bu tarz hasta insanların ekrana çıkarıldığı yazılıp çizilmişti.

ACUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün kızı Melisa ile Etiler'de görüntülendi. Ünlü televizyoncuya geçtiğimiz gün bir papağana uyguladığı işkenceyi sosyal medyadan paylaşan MasterChef Murat Özdemir soruldu.

Acun “Çok üzücü bir olay. İçim parçalandı. Ben de bir hayvanseverim. Ofisimizde de iki tane kedimiz var. Mümkün olduğu kadar hayvanlarla vakit geçirmeyi, onlardan enerji almayı seviyorum” şeklinde konuştu ve özellikle sosyal medyada kendisi hakkında yapılan eleştirilere de;”Konuyu benimle bağlamaya çalışanlar var. Biraz bana anlamsız geliyor. Nasıl bugün herhangi bir tv kanalındaki yarışmada ya da bir dizide yaşanan bir skandal olduğu zaman kanalın sahibi gündeme getirilmiyorsa, benim gündeme getirilmemi de şaşkınlıkla karşılıyorum. Burada tabi ki belli bir kesim bazı tepkiler gösterebilir saygı duyuyorum ama bana anlamsız geliyor. Yapım şirketi de zaten dört beş hafta önce yarışmacıyı kovmuş. Reyting için tuttu denilen yarışmacı zaten kovulmuş. Adamın bu kadar psikopat olması da tahmin ettiğimiz bir şey değil. Herhalde üç dört bin yarışmacı vardır yarışmalarımızda buradan çıkan psikopat sayısı ikidir üçtür. Şu an gözümü kapatıp şuradan bin kişinin arasına dalsam daha fazla psikopat bulurum herhalde” yanıtını verdi.

Öte yandan Ilıcalı, Özdemir’in Survivor'a katılacağı yönündeki dedikodularla alakalı da;”Survivor’a katılması hiçbir zaman konu olmadı. O da saçma sapan bir dedikodu. Biz dedikodularla ve söylentilerle yaşamaya çalıştık. Ama şunu iyi bilsinler biz hiçbir zaman reytingi bazı değerler önünde tutmadık” şeklinde konuştu.