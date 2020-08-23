Acun Ilıcalı’dan mutlu baba pozu

Şimdilerde yeni bir dijital yayın platformu kuracağı ve Netflix'e rakip olacağı haberleriyle gündemde olan Acun Ilıcalı'dan yeni bir selfie geldi.

Sosyal medya hesabını yoğun koşturmasına rağmen son derece aktif bir şekilde kullanan Acun Ilıcalı bu defa Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile çektiği bir selfieyi paylaştı.

Sadece işle ilgili değil özel hayatıyla ilgili de çok sayıda paylaşıma imza atan ve 14 milyona yakın takipçisiyle etkili bir iletişim içerisinde olan Acun Ilıcalı kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kızlarının üzerine titreyen ve fırsat buldukça onlarla keyifli paylaşımlara imza atan Ilıcalı bu defa kızı Melisa ile çektiği bir selfieyi paylaştı.

Acun, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile geçirdiği keyifli vakitlere takipçilerini de ortak etti.