Acun Ilıcalı’dan ‘Para kazanamadık’ açıklaması

Acun Ilıcalı, yurtdışına ihraç ettikleri programlardan daha fazla para kazandıklarını belirterek, "TV8'de bu yıl para kazanamadık. Sektör küçüldü. Ama karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. İnsanlarımız seviyor. Türkiye bizim için Meksika ya da Amerika'ya göre karlı bir pazar olmasa da, Türkiye'de program yapmanın zevki var. Birileri yaptığımız programları beğensin istiyoruz" dedi.

Acun Ilıcalı, Cengiz Semercioğlu’nun tv100’daki Sabah Sohbeti programına konuk oldu. 7 ülkede program yaptıklarını duyuran Ilıcalı, spor realite programı Exathlon’un 1 Ağustos’ta Amerika’da çekimlerinin başlayacağını açıkladı. 7 ülkede program yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, “Format ihraç ediyoruz. Romanya ve Kolombiya’da da başarılı sezonlar geçirdik” dedi.

Acun Medya olarak yurtdışında, Türkiye’de kazandıklarının 5 katı daha fazla para kazandıklarını açıklayan Ilıcalı, şöyle devam etti: “Türkiye’de olağanüstü mutluyum. Asla yurtdışına yerleşme niyetim yok. Ben sokakta yaşayan biriyim.”

Almanya pazarına da girmeyi planladıklarını ve görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Ilıcalı, dünya çapında 2 bin kişiyi istihdam ettiğini açıkladı.

‘TÜRKİYE’DE PROGRAM YAPMANIN ZEVKİ VAR’

TV8’i satmayı düşünmediğini söyleyen Ilıcalı, bugüne kadar 2’si yurtdışından, biri de yurtiçinden olmak üzere 3 tane ortaklık teklifi aldıklarını, ancak bu teklifleri reddetiğini anlattı. Show TV’den uzun bir süre para alamadığını ifade eden Ilıcalı, “100 milyon alacağım vardı. O sırada TMSF el koydu kanala. Zerre gerilim yaşadıysam adım Acun değil. Batsak, 50 milyon borca girsek, öder tekrar işimizi yaparız diye düşündük. TV8’de önceki yıllarda gelirlerinin çok iyi olduğunu, ancak bu yıl para kazanamadıklarını anlatan Ilıcalı, “Sektör küçüldü. Şu anda reklam sektörü yüzde 25 küçüldü. Kuşaklar boşaldı. Ama karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. İnsanlarımız seviyor. Türkiye bizim için Meksika ya da Amerika’ya göre karlı bir pazar olmasa da, Türkiye’de program yapmanın zevki var. Birileri yaptığımız programları beğensin istiyoruz” dedi.

Ilıcalı, Cansu Dere ile anlaştıklarını, birlikte bir dizi projesi hazırladıklarını da sözlerine ekledi