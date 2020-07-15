Acun Ilıcalı’dan Survivor şampiyonluğu hakkındaki sahte belgeyle ilgili açıklama!

Dün akşam final yaparak sezonu noktalayan Survivor 2020 yarışmasında Cemal Can Canseven şampiyon oldu. Bugün ise sosyal medyada ortaya atılan sahte bir belgede Barış Murat Yağcı'nın oylarının Cemal Can'dan daha fazla olduğu iddia edildi. Sahte noter belgesinin ortaya çıkmasının ardından Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Survivor 2020 yarışması dün akşam yapılan görkemli bir final ile tamamlandı. Cemal Can Canseven’in şampiyon olduğu Survivor 2020’nin ardından ise dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. SMS oylamasında Barış’ın Cemal Can’dan daha çok oy aldığını gösteren sahte belge sosyal medyada hızla yayıldı. Ortaya atılan sahte noter belgesi ile ilgili Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi. İşte Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımı…

SAHTE NOTER BELGESİNDE BARIŞ’IN ŞAMPİYON OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Twitter’da gündeme oturan konulardan biri de “Tv8NoterSonucu BarışŞampiyon” başlığı oldu. Sahte noter belgesinde Barış Murat Yağcı’ya 812 bin 257 oy geldiği, Cemal Can’a ise 794 bin 297 oy atıldığı yer aldı. Gün içerisinde belgeyle ilgili binlerce yorum yapılırken, Acun Ilıcalı, resmi hesabından belgenin sahte olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım… Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :) #Survivor2020

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN SAHTE BELGE