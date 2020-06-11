Acun Ilıcalı’dan Survivor Yasin Obuz’a sert sözler: Yaptıklarına karşılık vereceğiz

Survivor 2020'de kavgalarıyla dikkat çeken Yasin Obuz, Acun Ilıcalı'nın sabrını taşırdı. Survivor son bölümde bu defa da Ardahan ile kavga eden Yasin'e ceza geldi. Survivor'daki konseyde Yasin'i sert sözlerle eleştiren Ilıcalı, "Bundan sonra yaptıklarına direkt olarak karşılık vereceğiz. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz" diyerek verdikleri cezayı açıkladı.

Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, 4 aydır yaşadığı kavgalarla dikkat çekiyor. Daha önce Sercan’a “Seni döverim” diye bağıran Yasin’in bu defa da sinirlenerek fırlattığı matara Cemal Can’ın kafasını sıyırırken, Ardahan’a denk geldi. Yasin yakın arkadaşı Ardahan ile de kavga etti.

“SURVIVOR’DAKİ 10 OLAYIN 8’İNDE SEN VARSIN”

Yasin’in sinirli halleri ve kavgaları Acun Ilıcalı’nın sabrını taşırdı. Yeni kaptanların ve takımların belirleneceği ada konseyine İstanbul’dan bağlanan Acun Ilıcalı, Yasin’i sert sözlerle eleştirdi ve yaptırım uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

Yasin’e yaptıklarını hatırlatan Acun Ilıcalı, “Bir insan bir hata yaparsa anlarım, 3. hatayı yaparsa anlam veremem. Ama bu hatalar 5,6 diye gidiyorsa da ders almıyor demektir. Bu konuda biz sana her türlü yaklaştık. Yumuşak yaklaşık olmadı, sert yaklaştık olmadı, ceza verdik yine olmadı. Survivor’da problem yaşamadığın yarışmacı kalmadı. Ama sen asla ve asla bu hareketleri yapmaktan vazgeçmiyorsun. İki hafta önce Evrim’e inanılmaz çirkin hareket yaptın, daha sonra ‘Döverim seni’ diye Sercan’a bağırarak sahada gezindin. Bu defa da en yakın arkadaşına saldırdın. Matara fırlattın Cemal Can’ın kafasını sıyırdı, Ardahan’a denk geldi. Survivor’daki 10 olayın 8’inde sen varsın” dedi.

“KABULLENMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Yasin’e bundan sonra yaptıkları için karşılık vereceklerini söyleyen Ilıcalı, verdikleri cezayı da açıkladı. Acun, “Yasin MasterChef’ten beri sevdiğim bir yarışmacısın. Survivor’daki emeklerine yazık etme. Bundan sonra senin hiçbir bahaneni dikkate almıyorum. Tek yapmamız gereken artık direkt olarak yaptıklarının karşılığını vermek. Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz. Bu yaptıklarını sana iade ediyoruz. Sana yaptırım uygulamaya karar verdik. Sana bundan sonraki 3 ödülden yararlanmama cezası veriyoruz” açıklamasını yaptı.

“KENDİMİ SAVUNACAK BİR TARAFIM YOK”

Aldığı cezadan sonra konuşan Yasin, “Arkadaşlarımdan özür diliyorum, kendimi savunacak bir tarafım yok açıkçası. Bahanem yok, ceza vermekte de haklısınız. Daha çok dikkat edeceğim ve kendimi törpüleyeceğim” ifadelerini kullandı.