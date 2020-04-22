Acun Ilıcalı’dan tekneli paylaşım

Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, Dominik'te arkadaşlarıyla birlikte sürat teknesi keyfi yaptı. Ilıcalı meşhur sürat teknesi ile çekilmiş olduğu o anları takipçileri ile paylaştı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesi üzerine Dominik’te kalarak Türkiye’ye dönemeyen Acun Ilıcalı’nın, sosyal medya hesabındaki son paylaşımı takipçileri tarafından ilgi gördü.

“YAŞIYORSUN BU HAYATI”

Ilıcalı, sık sık ünlü arkadaşlarını ağırladığı sürat teknesinde tur atarken çekilmiş olduğu bir fotoğrafı Instagram’da yayınladı. Sosyal medya fenomeni Reynmen ise “Yaşıyorsun bu hayatı abi” yorumunda bulundu.

İLK PAYLAŞIM

50 yaşındaki Acun Ilıcalı, bir kızının annesi Şeyma Subaşı’dan boşandıktan sonra 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

