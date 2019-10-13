Acun Ilıcalı’dan trafik kazası sonrası ilk açıklama
Hız tutkusuyla bilinen ve birkaç kez ölümden dönen Acun Ilıcalı geride bıraktığımız akşam yine benzer bir durum yaşadı. Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın içinde bulunduğu araç, önceki gün O-6 otobanında seyir halindeyken arka lastiğin parçalanması sonucu kontrolünü kaybetti. Ilıcalı, bariyerlere çarparak duran araçtan yara almadan kurtuldu.
ARACI HURDAYA DÖNDÜ
Ön kısmı tamamen parçalanan araçtan kurtulmayı başaran Acun Ilıcalı hakkında yapılan kaza haberlerinin ardından instagram hesabı üzerinden sağlık durumunun iyi olduğuna dair paylaşımda bulundu.