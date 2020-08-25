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Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye destek
Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye destek
Survivor'da iki şampiyonluk yaşayan ve sonrasında ABD yapımı The Challenge 2019 şampiyonu olan Turabi Çamkıran, 'Avcı: İlk Kehanet' filminde konuk oyuncu olacak. Acun Ilıcalı da yaptığı paylaşımla Turabi'ye olan desteğini gösterdi.
Magazin 25 Ağustos 2020 - 15:19

Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak.

Çamkıran, Avcı’da sürpriz ve gizemli bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Avcı: İlk Kehanet çekimleri Onur Aldoğan’ın yönetmenliğinde resmen başladı. Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan’ın yer aldığı yapım Türkiye’de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor.

Acun Ilıcalı yarışmacısı Turabi’nin bu haberi sonrası bir paylaşım yaptı ve Turabi’yi kutladı. Ilıcalı Turabi’nin haberini paylaşarak “Başarılar” notunu düştü.

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