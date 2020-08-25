Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye destek
Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak.
Çamkıran, Avcı’da sürpriz ve gizemli bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak.
Avcı: İlk Kehanet çekimleri Onur Aldoğan’ın yönetmenliğinde resmen başladı. Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan’ın yer aldığı yapım Türkiye’de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor.
Acun Ilıcalı yarışmacısı Turabi’nin bu haberi sonrası bir paylaşım yaptı ve Turabi’yi kutladı. Ilıcalı Turabi’nin haberini paylaşarak “Başarılar” notunu düştü.