Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye şok! Survivor Turabi diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'de inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Doktor Metin Kuş'un araştırmalarının sonucu Turabi'yi şoke etti. Acun Ilıcalı " Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor'da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir." dedi. Peki daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran diskalifiye mi olacak? İşte ayrıntılar...

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Survivor son bölümde Acun Ilıcalı’da herkesi şoke eden bir açıklama geldi. Ilıcalı “Turabi seninle ilgili konuşmamız lazım. Önemli bir konu var. Çok geçmiş olsun. Metin abinin yaptığı araştırma sonucu durumunun tahminimizden daha büyük bir hasar görmüşsün. Öğrendiğimiz kadarı ile bundan sonra Survivor’da oyun oynama şansın gözükmüyor. Eğer oynarsan şu aşamada sakatlığın kalıcı bir şekle dönüşebilir.” dedi.

Turabi: Ben razıyım bırakmak istemiyorum. Acun abi gözünü seveyim yapma. Beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Yarışırım.

Acun: O durumda değilsin Turabi.

Turabi: Benim acı eşiğim yüksek. Acun abi ben her şeyimi verdim. Çatlak yüzünden beni alma.

Acun: Burada bizim için çok değerli bir yarışmacısın. Uzun bir süre geçirdik. Bu sağlık konusu. Doktorumuz oynayamaz dediği yerde senin orandaki hasar çok ciddi bir duruma dönüşebilirmiş.

Turabi: Ben kabulüm abi yapma.

Acun: Seni şuan elemeyi düşünmüyoruz. Eleme konuşması yapmıyorum. Ama oynama şansın da yok.

Turabi: Ben oynayacağımı ispatlayabilirim.

Acun: Metin abi geldikten sonra bu durumu ispatlayacak. İki gün sonra karar verilecek. Benim verebileceğim bir karar değil. Kararları ben vermiyorum. Yapım ekibi var öyle karar veriyoruz. Metin abiyi bekleyeceğiz. Bir kez daha konuşalım. Bundan sonraki süreç ile ilgili aday gösterilebiliyorsun. Metin abinin raporlarını bekliyoruz.