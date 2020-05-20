Acun Ilıcalı’dan yeni yarışma formatı
Acun Ilıcalı, NBA’de forma giyen basketbolcu Cedi Osman’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, konuk olduğu yayında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
YENİ YARIŞMA FORMATI GELİYOR
Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken “Çok yakında bir yarışma yapıyoruz . Anlat Bakalım’da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan’a Emre Belözoğlu’nu vereceğiz. Yasin’e Hadise’yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış’a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz bu teklifimi bir kenara koy” sözlerini kullandı.