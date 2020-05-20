Acun Ilıcalı’dan yeni yarışma formatı

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden gerçekleşen bir canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, yarışmacılar ve ünlü isimleri ikişerli takım haline getirerek bir yarışma programı çekeceğini söyledi.

Acun Ilıcalı, NBA’de forma giyen basketbolcu Cedi Osman’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Ilıcalı, konuk olduğu yayında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

YENİ YARIŞMA FORMATI GELİYOR

Acun Ilıcalı, yeni program müjdesini verirken “Çok yakında bir yarışma yapıyoruz . Anlat Bakalım’da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz vereceğiz. Aycan’a Emre Belözoğlu’nu vereceğiz. Yasin’e Hadise’yi vereceğiz. Sercan ile Burak Yılmaz var. Barış’a da seni istiyoruz. Eğer katılırsan çok seviniriz bu teklifimi bir kenara koy” sözlerini kullandı.

