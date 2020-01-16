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Acun Ilıcalı’dan ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programıyla ilgili açıklama
Acun Ilıcalı’dan ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programıyla ilgili açıklama
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal’la Sofrada' programının, kendi yapımı 'Yemekteyiz’le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala dava açmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, “Zuhal Topal’la Sofrada” programına karşı açtığımız dava reddedildi başlığıyla çıkan haberler gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.
Magazin 16 Ocak 2020 - 17:29

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından “Zuhal Topal'la Sofrada” programına karşı açtıkları davanın reddedildiğine yönelik başlıkla çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Dava sürecinin devam ettiğini ifade eden Ilıcalı, “Kamuoyuna saygıyla duyururuz” paylaşımı yaptı.

NE OLMUŞTU?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ programının, kendi yapımı ‘Yemekteyiz'le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala dava açmıştı.

TV8 tarafı kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu.

Fox TV ise konuyu ana haber bültenine taşımış ve Ilıcalı’nın iddialarını yalanlamıştı.

 

Son güncelleme: 17:32 - 16.01.2020
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