Acun Ilıcalı’nın acı kaybı! Çalışanı Dominik’te hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan 'Survivor' adlı yarışma programının Dominik Cumhuriyeti'ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Ferat Korkmaz, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında yayınlanan ‘Survivor’ adlı yarışma programının Dominik Cumhuriyeti’ndeki setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferat Korkmaz (22) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Korkmaz’ın cenazesi memleketi Sakarya’nın Erenler ilçesine getirildi. Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ferat Korkmaz, Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığı’na defnedildi.
Acun Ilıcalı da Korkmaz’ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.
Acun Ilıcalı geçen ay da sağ kolu, Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan’ın ölümüyle sarsılmıştı.
2018 yılında da Survivor’ın çekimleri sırasında kameraman Alper Baycın, Dominik Cumhuriyeti’nde çantasını gasbetmek etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.