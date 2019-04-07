Acun Ilıcalı’nın ‘baba-kız’ günü

Survivor çekimleri yüzünden vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Aun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ne kadar sevgi dolu bir baba olduğunu gözler önüne serdi.

Geride bıraktığımız şubat ayında Şeyma Subaşı ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa’nın velayetini üzerine alan Acun Ilıcalı işlerinden vakit buldukça kızlarıyla vakit geçiriyor. Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Ilıcalı bu defa da kızı Yasemin ve Melisa ile keyifli bir vakit geçirdi. Onlarla birlikte pizza yiyen Ilıcalı bir yandan da bu anları görüntüledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile ‘baba-kız’ anlarını takipçilerine ulaştıran Acun Ilıcalı, farklı annelerden doğan kızlarının ne kadar iyi anlaştığını da göstermiş oldu.