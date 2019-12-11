Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz’dan Şeyma Subaşı’na gönderme

Zeynep Yılmaz, televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2003 yılında evlenmiş, 2016 yılında boşanmıştı. Ilıcalı ile Yılmaz’ın boşanma sebebi ise medya patronunun Subaşı ile birlikte olmasıydı. Acun Ilıcalı ardından Şeyma Subaşı ile dünyaevine girmiş, ancak çiftin evlililiği geçtiğimiz yıl sona ermişti.

Subaşı, boşanmanın ardından gündemde kalmayı başardı. DJ Guido Senia ile bir birlikteliğe yelken açan Subaşı, son olarak YouTube hesabından yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti. Birçok isim Subaşı’nın açıklamalarıyla alay ederken, Zeynep Yılmaz’dan çarpıcı bir Instagram paylaşımı geldi.

Yılmaz, çökmüş bir tuğla görseli paylaştı ve üzerine “Yerimi doldurmaya çalışmışsın” yazdı. Bu paylaşım, Şeyma Subaşı’na gönderme olarak yorumlandı.