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Acun Ilıcalı’nın gözü neden şişti?
Acun Ilıcalı’nın gözü neden şişti?
Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın enfeksiyondan kaynaklandığını söyledi
Magazin 29 Haziran 2018 - 10:36

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında talihsiz bir olay yaşandı. Survivor yarışmasında kameramanlık görevi yapan Alper Baycın, Dominik’te bir grup çetenin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Canlı yayında acı haberi veren Acun Ilıcalı’nın gözündeki şişlikler dikkatlerden kaçmadı.

ACUN ILICALI’NIN GÖZÜ NEDEN ŞİŞTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Yarışmanın yapımcısı ve TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor yarışması için kameralar karşısına geçti. Acun Ilıcalı’nın gözündeki belirgin şişlikler izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Ses sanatçısı Onur Akay, Acun Ilıcalı’nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın enfeksiyondan kaynaklandığını belirtti.

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Son güncelleme: 11:08 - 29.06.2018
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