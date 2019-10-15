Acun Ilıcalı’nın kaza sonrası ilk paylaşımı…

Hız tutkusu yüzünden birkaç önemli trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı, geride bıraktığımız cumartesi gecesi yine ölümle burun buruna geldi. Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı’nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılmasıyla Ilıcalı yara almadı. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı’ya “geçmiş olsun” mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler” ifadelerini kullandı.

KAZA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Herkes sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Acun’un kaza sonrası ilk paylaşımını merak ederken Ilıcalı instagram hesabının hikaye bölümünden Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın maç sonu görüntülerini paylaştı. Hayatındaki diğer bir önemli tutku olan futbola ciddi zaman ayıran Acun Ilıcalı yaşadığı şoku atlatır atlamaz soluğu maçta aldı ve o görüntüleri paylaştı.