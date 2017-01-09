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Acun Ilıcalı’nın kızları kavga etti barışma haberi anne Zeynep’ten geldi
Acun Ilıcalı’nın kızları kavga etti barışma haberi anne Zeynep’ten geldi
Geride bıraktığımız yıl Zeynep Ilıcalı'yla olan evliliğini sonlandıran Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kız çocuğu var.
Magazin 9 Ocak 2017 - 08:23

Zeynep Hanım, geride bıraktığımız gün, kızları Leyla ve Yasemin’in bir fotoğrafını paylaştı. Acun’un küçük kızı Yasemin’e yılbaşı gecesinde, 2017 için ablası Leyla’dan ne gibi bir dileği olduğu sorulmuş, küçük kız da “Leyla bana vurmasın” diyerek hem herkesi şaşırtmış hem de güldürmüştü. Yasemin’in ablası hakkındaki dileğini gören anne Zeynep Hanım ise kızlarının sarmaş dolaş olduğu bir fotoğrafı hesabından paylaşarak yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istedi ve “Çok iyi araları, kimse kimseyi dövmüyor, arada bir kavga olur o kadar” notunu düştü.

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