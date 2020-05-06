Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Aytunkaya aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı ile sevgili Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni fotoğraflarının çıkması magazin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu haber sonrası internet kullanıcıları Ayça Çağla Altunkaya kimdir sorusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Ayça Çağla Altunkaya aslen nerelidir, kaç yaşındadır? İşte detaylar…

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile çekilmiş yeni fotoğrafları magazin basının gündemine oturdu. İkilinin aşk pozları ortaya çıkarken, internet kullanıcıları Ayça Çağla Altunkaya hakkında bilgi almak için internette arama yapıyor. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı…

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur. Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.



İkilinin aşk yaşadığı ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.