Acun Ilıcalı’yı gören sevenleri maskeyi unuttu!
Survivor programı çekimleri için her yıl olduğu gibi Dominik’e giden ancak corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir bu ülkede kalan Acun Ilıcalı, sessiz sedasız Türkiye’ye döndü.
BİR ÇOK KİŞİ MASKE ÖNLEMİ ALMADI!
Önceki gün İstanbul Bebek sahilinde Acun Ilıcalı’yı gören vatandaşlar ünlü televizyoncuyla fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ilıcalı ise corona virüsü nedeniyle hayranlarına sık sık “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.
Motoruyla Bebek’te görüntülenen Ilıcalı kendisine ilgi gösteren herkesle tek tek sohbet etti.