Acun Ilıcalı’yı gören sevenleri maskeyi unuttu!

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı, corona virüsü nedeniyle uzun bir süre kaldığı Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Vatandaşlar, Bebek'te gördükleri Ilıcalı ile aynı fotoğraf karesine girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ilıcalı, kendisine yaklaşan sevenlerine sosyal mesafe uyarısında bulundu. Acun Ilıcalı ve bir çok kişinin maskesiz olması ise dikkat çekti.

Survivor programı çekimleri için her yıl olduğu gibi Dominik’e giden ancak corona virüsü salgını nedeniyle uzun süredir bu ülkede kalan Acun Ilıcalı, sessiz sedasız Türkiye’ye döndü.

BİR ÇOK KİŞİ MASKE ÖNLEMİ ALMADI!

Önceki gün İstanbul Bebek sahilinde Acun Ilıcalı’yı gören vatandaşlar ünlü televizyoncuyla fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Ilıcalı ise corona virüsü nedeniyle hayranlarına sık sık “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.

Motoruyla Bebek’te görüntülenen Ilıcalı kendisine ilgi gösteren herkesle tek tek sohbet etti.