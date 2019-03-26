Acun paylaştı: Biraz rapçi miyiz?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden eski eşi Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla ile rap söylerken çektiği videosunu paylaştı.

İşi dolayısıyla vaktinin büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren Acun Ilıcalı, yoğun temposuna rağmen çocuklarına vakit ayırmayı ihmal etmeyen bir baba… Durum böyle olunca da Ilıcalı’nın hesabından zaman zaman son derece keyifli ve renkli paylaşımlar geliyor. Kızlarıyla olan fotoğraf ve videolarını paylaşmaktan mutluluk duyan Acun, hesabından paylaştığı son videoda kızı Leyla ile rap söylerken görülüyor. Acun’un ‘Biraz rapçi miyiz?’ notuyla paylaştığı video büyük ilgi gördü.