Acun tipi test!

Lüks arabalara ve hızlı motorlara olan tutkusuyla öne çıkan Acun Ilıcalı, önceki gün Bebek'te bir mekanda görüntülendi. Ilıcalı, mekan çıkışında bindiği lüks araçla dikkat çekerken görüntü alan muhabirleri uyarmayı ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı önceki gün Bebek’te görüntüledi. Rolls Royce Phantom marka bir arabayla misafirlerini yemeğe çıkaran Ilıcalı, çıkışta arabasına binerken objektiflere yansıdı. Kendisini çeken muhabirlere “aman ha sakın yeni arabası diye yazmayın” diyerek uyarıda bulundu.

“TEST AMAÇLI KULLANIYORUM”

Ilıcalı, “araba benim değil sadece test amaçlı misafirlerimle gezmek ve bakmak için” dedi. Ilıcalı, arabayı kendisine Rolls Royce’un test için bir haftalığına verdiğini söyledi. Ilıcalı, bir saat kaldığı mekandan misafiri Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile birlikte ayrıldılar.