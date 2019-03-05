Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Acun’dan ödül açıklaması: Canlı, maddi, para değil
Acun’dan ödül açıklaması: Canlı, maddi, para değil
Survivor Panorama adlı programa katılan Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı ödül açıklamasıyla kafaları karıştırdı.
Magazin 5 Mart 2019 - 09:05

Konuk olduğu programda Survivor Türkiye-Yunanistan ile ilgili merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı program sunucusu Hakan’ın ödülle ilgili sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Şimdiye kadar hemen her programda verdiği ödülleri büyüten Acun Ilıcalı yeni Survivor’da da ödül konusunda iddialı olduğunu söyledi ve daha önce görülmemiş bir ödül vereceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, “Hiç olmamış bir ödül başlıyor, canlı bir ödül, maddi bir ödül, para değil” dedi. Gün içerisinde çok sayıda toplantıya katıldığını ve açıklama yaparken iki kez düşündüğünü söyleyen Acun yaptığı bu açıklama ile ekran karşısındaki takipçileri de heyecanlandırdı.

İLGİLİ HABERAcun Ilıcalı'ya hayranından gizemli hediye!
Etiketler