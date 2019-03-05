Acun’dan ödül açıklaması: Canlı, maddi, para değil

Konuk olduğu programda Survivor Türkiye-Yunanistan ile ilgili merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı program sunucusu Hakan’ın ödülle ilgili sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi. Şimdiye kadar hemen her programda verdiği ödülleri büyüten Acun Ilıcalı yeni Survivor’da da ödül konusunda iddialı olduğunu söyledi ve daha önce görülmemiş bir ödül vereceğini açıkladı. Acun Ilıcalı, “Hiç olmamış bir ödül başlıyor, canlı bir ödül, maddi bir ödül, para değil” dedi. Gün içerisinde çok sayıda toplantıya katıldığını ve açıklama yaparken iki kez düşündüğünü söyleyen Acun yaptığı bu açıklama ile ekran karşısındaki takipçileri de heyecanlandırdı.