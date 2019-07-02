Acun’un hazırlattığı Sabriye ve Murat videoları keyifle izlendi

Seda Ocak ve Yusuf Karakaya, performans, ada yaşantıları ve seyircilerden aldıkları oylarla finale kalmaya hak kazanmışlardı. Gecenin sonunda ipi göğüsleyen taraf Yusuf olurken, uzun final gecesi için hazırlanmış keyifli videolar da öne çıktı. Survivor Türkiye- Yunanistan’ın finalinde Sabriye’nin Survivor 2019’daki komik anlarının toplandığı bir video keyifle izlenirken, sunucu Murat Ceylan da unutulmadı ve onun da yaşadığı deneyime dair keyifli anları ekrana taşındı.

MURAT CEYLAN İÇİN HAZIRLANAN VİDEO…

SABRİYE ŞENGÜL İÇİN HAZIRLANAN VİDEO…