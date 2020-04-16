‘Acun’un uyarısı Nisa’ya doping olmuş!’

Survivor 2020'nin 45. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol oynayarak mücadele etmiş, Acun Ilıcalı maç sonrasında oyuna çıkmak istemeyerek takımını yalnız bırakan Nisa Bölükbaşı'nı eleştirmişti. Görünen o ki bu uyarı işe yaramış...

Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa'ya tepki gösterdi. Acun Ilıcalı, “Survivor’da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi” diyerek çıkıştı.

UYARI ETKİLİ OLDU

Dün akşam Survivor’da çeyrek final için kritik öneme sahip olan bireysel sembol oyununu erkeklerde Ersin Korkut, kadınlarda ise Nisa Bölükbaşı kazandı. Birer sembol sahibi olan yarışmacılar, oyun sonrasında da büyük bir sevinç yaşadı. Survivor Ekstra yorumcuları iki oyuncuyu bu başarılarından dolayı canlı yayında tebrik etti.

Geçtiğimiz günlerde ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan voleybol oyununda, oyuna çıkmak istemeyen Nisa Bölükbaşı’nın bireysel sembol oyunundaki başarısını değerlendiren Ekstra yorumcuları, voleybol maçı sonrası Acun Ilıcalı’nın sert şekilde uyardığı Nisa’nın kendisine geldiğini ve hatasının farkına vardığını dile getirdi. Murat Özarı Nisa için, ‘Acun’un yaptığı konuşma doping etkisi yaratmış’ dedi.