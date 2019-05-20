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Ada Arca kimdir? Ada Arca nereli ve kaç yaşında?
Ada Arca kimdir? Ada Arca nereli ve kaç yaşında?
Ada Arca, 2009 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayan Ada Arca ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ada Arca nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 20 Mayıs 2019 - 08:21

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Ceren karakterini canlandıran Ada Arca hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ada Arca kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ADA ARCA KİMDİR?

Ada Arca, 7 Aralık 2009 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Kocaeli Büyüksehir Belediye konservatuarı Bale bölümünden mezun olmuştur. İlköğretim 4. sınıf öğrencisi olan Ada Arca okuldan arta kalan zamanlarında modellik ve bale yapmaktadır.

Asel sanatta müzik eğitiminin yanısıra bugüne kadar 8 reklam filminde rol alan Ada Arca, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Ceren karakterine hayat vermektedir.

Ada Arca’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Ceren) (TV Dizisi)

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