Ada konseyinde Nisa gündemi! Nisa Survivor’dan ayrılacak mı?

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının 64. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ilk eleme adayının belirleneceği konsey ekrana gelecek. Gelecek bölümde de Nisa'nın yarışmadan ayrılması yine gündeme geldi.

Survivor 2020’nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor’da son olarka gönüllüler takımından Gizem’in elenmesiyle birlikte takımlar artık 7’şer kişiyle yarışmaya başlamıştı. İki takım arasındaki dengeyi ise bu haftaki eleme konseyi bozacak.

MERT’TEN NİSA TEPKİSİ

Yarışmanın yeni bölümündeki dokunulmazlık oyunu öncesinde Yasin, “Artık burada kemik sesleri gelecek. Kemik kadrolar artık kalmayacak” sözleriyle yeni dönemde neler yaşanacağını işret etti.

Gergin geçen dokunulmazlık oyunundan sonra ise Mert’in, “Nisa’nın 3 oyunda bir defa şaftı kayıyor. ‘Ben elenmek istiyorum, ayrılmak istiyorum’ diyor. Kenara geçip ağlıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor” sözleriyle Nisa’ya tepkisini dile getirdi.

KONSEYDE NİSA GÜNDEMİ

Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde ise Acun Ilıcalı, daha önce ayrılmak isteyen Nisa’ya söz vererek, kararını öğrenmek istedi. Yasin ise Nisa’ya dönerek, “Hadi Nisa içindekileri anlat” diyerek destek verdi.