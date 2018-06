Survivor'da takım arkadaşlarının New York ödülünü kazanmasının ardından adada yalnız kalan Anıl ağaçla sohbet etti.

Survivor’da dün oynanan New York ödülünü Nagihan ve Hakan kazandı. Nagihan ve Hakan, New York’a yanında Hilmicem ve Murat’ı götürdü. Takım arkadaşlarının gitmesi ile yalnız kalan Anıl ağaçla dertleşti. Anıl ağaca, “Ben de sana kaldım işte. Umarım Hindistan cevizi düşürmezsin kafama. Şu an asayiş berkemal. Ben de sana bayılmıyorum. Ağzını da bıçak açmıyor, muhabbetine de doyulmuyor.” dedi.