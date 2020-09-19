Adalet Bakanı Gül’den Halil Sezai açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin ilk ifadeye çağrıldığında neden serbest bırakıldığı sorusuna yanıt verdi. Gül, görüntülerin sonradan ortaya çıkmasının tutuklama kararında etkili olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gül, geçen hafta içinde yaşlı komşusunu odunla döven şarkıcı Halil Sezai’nin tutuklanmadan önce gözaltına alınıp serbest bırakılması konusuna açıklık getirdi.

Bakan, savcılığın Sezai’yi ilk etapta serbest bırakmasına, söz konusu görüntülerin ortada olmamasının neden olduğunu söyledi.

Bakan Gül’ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık.

* Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. ‘Bu kadar da beklemiyorduk’ diyorlar.

* Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız.

* Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi.

“BU BİR VANDALLIK”

* Halil Sezai meselesi, asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

* Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

“GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA EK İFADESİ ALINDI”

* Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak.

* Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.