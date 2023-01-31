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Adam Levine ve Behati Prinsloo’nun üçüncü çocukları dünyaya geldi

Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ve Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'dan müjdeli haber geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:11 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Adam Levine ve Behati Prinsloo’nun üçüncü çocukları dünyaya geldi

43 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Adam Levine ile 34 yaşındaki Namibyalı manken Behati Prinsloo, Eylül 2022’de üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamışlardı. Beklenen bebek sonunda dünyaya geldi.

Ancak hamilelik haberinden önce, Levine’ın, Prinsloo’yu başka bir modelle aldattığı ve yoga öğretmenine erotik mesajlar attığı konuşuluyordu.

“Aldatma” iddialarını kısmen kabul eden Levine, “çizgiyi aşıp” hatalar yaptığını ve bu nedenle eşinden özür dilediğini belirten bir mesaj yayınlamıştı.

Bunun üzerine iki ünlü ismin ayrılacağı haberi beklenirken çift mutluluk pozları vererek birlikte görünmeye devam etti.

2014 yılında nikah masasına oturan çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) isimli iki çocukları bulunuyor. Aile, ara sıra kendi Instagram hesaplarında görünseler de küçük kızlarını gündemden uzak tutmaya çalışıyorlar.

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