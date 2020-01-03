Adam Sandler’ın Twitter hesabı hacklendi

Mariah Carey'nin ardından ABD'li oyuncu Adam Sandler'ın da Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Özellikle ırkçı mesajlar yayınlanan hesap Twitter yöneticileri tarafından kapatıldı.

Yeni yıl başlar başlamaz bilgisayar korsanlarının ikinci kurbanı Adam Sandler oldu. Ele geçirilen Twitter hesabından yayınlanan en dikkat çekici mesaj, “Mariah Carey ile telefonda seks yaptım” oldu.

2.4 milyon takipçisi olan Sandler’ın hesabından ırkçı mesajlar da paylaşılırken, Donald Trump da bu mesajlardan nasibini aldı. Yayınlanan bir tweette “Donald Trump sen ırkçı bir çatlaksın. Katılıyorsanız RT yapın” yazıldı.

Ünlü isimlerin hesaplarının ele geçirilişini, yine ağustos ayında Twitter CEO’su Jack Dorsey’nin hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları üstlendi.