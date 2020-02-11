Adele 45 kilo verdi, kimse tanıyamadı

İngiliz şarkıcı Adele, kilo verdikten sonra yaşadığı değişimi yine gözler önüne serdi. Beyonce ve Jay-Z’nin düzenlediği Oscar after partysinde çekilen fotoğrafı olay yarattı.
Daily Mail gazetesi, ünlü şarkıcının günde 1000 kalori diyeti ile 45 kilo verdiğini yazdı.
Ünlü isim, Polonyalı televizyon sunucusu Kinga Rusin ile fotoğraf çekildi. Rusin’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta Adele’in leopar desenli kıyafeti ve oldukça incelmiş beli dikkat çeken ayrıntılar arasındaydı.
Adele ile fotoğrafını paylaşan Rusin, “Dün Beyonce ve Jay-Z’nin özel partisinde Adele ile ayakkabılar hakkında konuştuk. Fotoğraftaki Adele muhtemelen 30 kilo verdikten sonra” notunu yazdı.
Geçtiğimiz yıl eşi Simon Konecki’den boşandıktan sonra değişim sürecine giren Adele, ocak ayında Karayipler’in Anguilla bölgesinde görüntülenmişti.
Adele’in antrenörü Brezilyalı Camila Goodis, ünlü şarkıcının çok fazla spor yapmayı sevmediğini belirterek zayıflığını diyete borçlu olduğunu söyledi.