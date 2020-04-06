Adele, ayrıldığı eşi Simon Konecki’ye 140 milyon pound ödeyecek

Adele, dokuz yıldır birlikte olduğu, 2016'da evlendiği Simon Konecki ile eylül ayında evlerini ayırmıştı. Şarkıcı yedi ay sonra geçen perşembe günü boşandı. Adele'in 140 milyon poundluk servetini eşi ile paylaşacağı konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Adele, üç yıl önce evlendiği Simon Konecki ile eylül ayında boşanma kararı almıştı. Adele geçen perşembe günü Los Angeles’ta görülen dava ile boşandı. 31 yaşındaki şarkıcı, davanın kamuya açıklanmaması için mahkemeden gizlilik talebinde bulundu ve hakim de bu talep doğrultusunda karar verdi.

Alınan karar doğrultusunda mülklerin satışı ile ilgili bilgiler ve ticari bilgiler hiçbir şekilde açıklanmayacak. Şayet bu bilgilere ulaşmak isteyen olursa da, bir gizlilik anlaşması imzalamak zorunda kalacak. Boşanma sonrası ise ünlü şarkıcının, eski eşine nafaka ödeyeceği konuşuluyor. 140 milyon pound serveti olan dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Adele’in bu parayı eşi ile paylaşacığı söyleniyor…