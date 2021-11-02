Adele 30 adlı yeni albümünün şarkı listesini yayınladı
Beş yıl aranın ardından önceki hafta çıkardığı 'Easy On Me' şarkısıyla rekorları alt üst eden Adele, 19 Kasım'da çıkacak yeni albümünün şarkı listesini açıkladı.
Adele’in yeni albümüne geri sayım başladı. İngiliz şarkıcı 19 Kasım'da çıkacak olan ’30’ adlı albümünde yer alan şarkıların isimlerini açıkladı.
Adele albümde yer alan ‘Easy On Me’ adlı şarkıyı önceki hafta yayınlamıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünde bu şarkının Chris Stapleton ile işbirliği yaptıkları yeni versiyonunu da dinleyicileriyle buluşturacak.
İşte Adele’in, müzik dünyasına beş yıl ara verdikten sonra çıkaracağı 30 albümünün şarkı listesi:
Strangers by Nature
Easy on Me
My Little Love
Cry Your Heart Out
Oh My God
Can I Get It
I Drink Wine
All Night Parking (Erroll Garner ile)
Woman Like Me
Hold On
To Be Loved
Love Is a Game
Wild Wild West
Can't Be Together
Easy on Me (Chris Stapleton ile)
2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, rekorları altüst etti.
iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yapan şarkı, bir haftada müzik dinleme platformlarında 24 milyon kez dinlendi.
Şarkı, Spotify’da bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da bir günde 47 milyondan fazla kez izlendi.