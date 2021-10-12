Adele’den dikkat çeken itiraf: “Londra’dan asla ev alamam, çok pahalı”

Adele yaptığı son açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Londra'dan ev alamadığını, çok pahalı olduğunu, bu yüzden de Los Angeles'a taşındığını açıkladı. Adele'in sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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British Vogue ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Los Angeles gayrimenkulüne 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını, ancak Londra’da yaşamayı tam olarak karşılayamadığını söyledi. Adele, son beş yılda üç mülk satın aldı; ancak şarkıcı “LA’de sahip olduğum türden bir evi Londra’da asla karşılayamam” dedi.

Şimdiye kadar 15 Grammy ödülü kazanan şarkıcı, Londra’da yaşarken zamanının çoğunu arabada ya da bir binanın içinde geçirdiğini söylerken temiz havası olan ve gökyüzünü görebileceği bir yerde olmak istediğini de sözlerine ekledi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Adele’in açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Adele, Londra’da bir ev alamaz mı? Hepimiz mahvolduk” diye tweet atarken, bir diğeri de “Los Angeles’ta toplam 30 milyon dolar değerinde üç evi var ama Londra’da gayrimenkul almaya gücü yetmez mi?” diye yazdı.

2016 yılında Adele, Beverly Hills’deki ilk evini 9,5 milyon dolara satın aldı. Üç yıl sonra, birincisinin bitişiğindeki evi 10.65 milyon dolara aldı. Mayıs ayında şarkıcı, arkadaşı Nicole Richie’den satın aldığı dört yatak odalı, dört banyolu bir ev için ise 10 milyon dolar ödedi. Bu ev, aynı zamanda diğer iki evin de bitişiğinde yer alıyor.

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